نقل 11 عاملا لمستشفى الصالحية الجديدة لإصابتهم في حادث سير بالشرقية

نقلت سيارات الاسعاف 11 عاملا أصيبوا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين والكدمات والسحجات، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصالحية الجديدة مفارق الشرطة بدائرة القسم إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا، بطريق الصالحية الجديدة مفارق الشرطة بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابة 11 عاملا من مستقلي السيارة بإصابات متفرقة.

على الفور دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.