المتاجرون بالفكر

تختلف الثقافات فى نظرتها للكون، ولكى نفهم ما يحدث على الساحة السياسية الآن علينا فهم النماذج المعرفية السائدة فى العالم.

تنقسم النماذج المعرفية فى العالم إلى قسمين أساسيين:

النموذج الصراعى، ومضمونه «لا إله، لا غيبيات، العالم مادة، البقاء للأقوى، يتطور المجتمع نتيجة الصراع ثم الصراع ثم الصراع» روسيا والصين.

النموذج التطورى، ومضمونه «يؤمن بوجود إله، أديان، غيبيات، العالم جسد واحد، يتطور المجتمع بالتعاون والتكامل لا بالصراع» أمريكا وأوروبا.

كل نموذج يؤمن بأنه الجانب الأصح ويحاول فرض ثقافته على الآخر ليسود «يتسيّد» العالم.

نتج عن هذا الصراع علم ونظريات ومعرفة على الجانبين، من يثبت صحة نظريته يفرض ثقافته وأيديولوجيته وحضارته.

هناك نموذج ثالث لم يتبلور بعد خاص بالدول النامية «دول العالم الثالث»، يحاول إثبات قصور كل من النموذجين ويجمع بينهما فى نفس الوقت «مصر».

مصر هى النموذج المعرفى الثالث القائم على الأديان مع إعمال العقل، ويستخدم الصراع للدفاع عن أرضه وهويته، ويسعى للتعاون والتكامل للوصول إلى مرحلة التوازن المعرفى.

فقدماء المصريين أول من آمنوا بوجود إله وأول من أسسوا جيشًا للدفاع عن أرضهم.. بل أعتقد أن النموذجين «الصراعى والتطورى» نشآ من النموذج المعرفى الحضارى المصرى.

تأخرت مصر كثيرًا بسبب كثرة الاستعمار، فلم تسلم من أى استعمار حدث فى تاريخ البشرية، أدرك العالم ذلك فعمل جاهدًا على عدم استقرارها طوال الوقت، فإن استطاعت مصر إقامة حضارتها ونموذجها مرة أخرى تسيّدت العالم، فالمصرى ما زال يبهر الجميع إن أتيحت له الفرصة.

إن اعتناق أيديولوجية أو ثقافة معينة يختلف تمامًا عن تطبيقها وفرضها على المجتمع.. فكل الأديان فرضت بالأساس عن طريق صراع.. فكان هناك دائمًا من يحاول هدم هذا الدين الجديد، وبالطبع لم يستسلم أنصار هذا الدين للقتل بصدر رحب وإلا لانتهت الأديان على الأرض من قبل نشأتها، فاتخذ معتنقو الأديان النموذج الصراعى فى الدفاع عنه والحفاظ عليه.

استمر الصراع حتى زماننا هذا وانقسم إلى قسمين، صراع بين الأديان، وصراع بين معتنقى الدين الواحد، وهذا الأخير هو الخطر الأكبر على الدول، الخطر الذى اعتمد عليه العالم الخارجى لإشعال نار المعركة فى البلاد دون تحريك عسكرى واحد من جيوشه «خليهم يقتلوا بعض، فلنشعل مزيدًا من الفتنة والاختلاف بينهم ولتركز وسائل الإعلام على ذلك».

فدون إعلام ليس هناك إرهاب، ودون إرهاب ليس هناك إعلام مثير تتابعه الملايين، هى علاقة منفعة بحتة كعلاقة الإعلام بالسياسة.

إن طبقنا ما سبق على مصر تجد أن الشعب منقسم لقسمين كل منهما يتخذ أقصى اليمين أو أقصى الشمال، وكلما ازدادت الإنتاجية لكل منهما ازدادت الربحية الممولة، وكلما اشتد الصراع حقق الجانبان مكاسب مادية لا علاقة لها بنفع المجتمع من قريب أو من بعيد.

قد تعتقد أنه صراع بين النموذج التطورى «التطرف الدينى» وبين النموذج الصراعى «التطرف الفكرى- التنويرى الجديد»، ولكن الحقيقة أن النموذجين هما نموذج صراعى بحت، ولا علاقة له بالتطور قولًا واحدًا.. فهناك العقل المادى الذى يحاول إثبات أن الدين مجرد أوهام وأساطير «التطرف الفكرى- التنويرى»، وهناك العقلية الدينية التى تحاول إثبات أن ما وصل إلينا إلى اليوم هو الحقيقة الكاملة ولا مجال لإعمال العقل فيها، وإن فكرت كفرت «التطرف الدينى» مع أن مصر لا هذا ولا ذاك.

عزيزى القارئ هذا مشهد من مسرحية حقيقية تحدث على الساحة نشاهدها جميعًا، لا أريد منها إلا أن تعلم الفرق بين الهدف من وراء إلقاء المعلومة، سواء على الجانب الإعلامى أو الدينى، وبين صحة المعلومة من عدمها.

فى المقال القادم بإذن الله نطبق هذا المقال على موضوع الإسراء والمعراج الذى تمت إثارته على الساحة المصرية.. ما الهدف منه وما درجة صحته؟.

تحياتى ومحبتى للجميع.