مصرع شقيقتين نتيجة ماس كهربائي في مركز العياط بالجيزة

لقيت شقيقتان بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة اليوم السبت، مصرعهما نتيجة اشتعال حريق بسبب الماس الكهربائى وإصابتهما باختناق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة، في إحدى قرى العياط، تبين من تحريات رجال المباحث أن حريقًا اشتعل بسبب ماس كهربائى، أدى إلى اختناق الشقيقتين، مما أسفر عن وفاتهما.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتمت معاينة مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.