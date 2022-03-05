السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شقيقتين نتيجة ماس كهربائي في مركز العياط بالجيزة

جثة
جثة

لقيت شقيقتان بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة اليوم السبت، مصرعهما نتيجة اشتعال حريق بسبب الماس الكهربائى وإصابتهما باختناق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة، في إحدى قرى العياط، تبين من تحريات رجال المباحث أن حريقًا اشتعل بسبب ماس كهربائى، أدى إلى اختناق الشقيقتين، مما أسفر عن وفاتهما.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتمت معاينة مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

محافظة الجيزة ماس كهربائي الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية مديرية أمن الجيزة رجال المباحث النيابة المختصة عدم وجود شبهة جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

النقض تصدر حكمها في طعون 38 متهمًا بأحداث مسجد الفتح غدًا

وزير الخارجية: مصر تسعى لتكون نقطة تحول فارقة في مواجهة تغير المناخ

مصر مابتسبش ولادها.. عائدون من أوكرانيا: الصواريخ عبرت فوق رءوسنا.. والرئيس «خلصنا من كابوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟