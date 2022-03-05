السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة سيدة وسحلها بالشرقية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، السبت، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسحل سيدة وسرقة حقيبة يدها بدائرة مركز شرطة فاقوس.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من المجني عليها أسماء م أ أ، 34 سنة، مدرسة مقيمة دائرة مركز شرطة أبو كبير تتهم فيه شخصين اثنين "مجهولي الهوية" بالاعتداء عليها وسرقة حقيبة يدها وسحلها وهما يستقلان دراجة نارية وذلك أثناء سيرها في الطريق العام بدائرة قسم شرطة فاقوس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "أحمد إ م ع"21 سنة نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومحمدع م ال، وتبين قيامهم بمغافلة المجني عليها أثنـاء قيادتهم الدراجة النارية وأثناء سيرها في الطريق العام قاموا بجذب حقيبة يدها وعند مقاومتها لهم تعرضت للسحل وسقطت أرضًا مغشيًا عليها، وتمكن المتهمين من سرقة حقيبة يدها بالإكراه.

تم ضبط المتهم الأول، وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقـم 11952 لسنة 2021 جنايات قسم فاقوس، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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