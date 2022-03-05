السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بحضور رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على التخطيط وتطوير التعليم من الجانبين، حيث يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر، لأن التعليم الفنى هو أساس التنمية فى المجتمعات الحديثة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والمستوى التقنى للطلاب وإدراكًا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.

وقد نص البروتوكول على التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب والتأهيل العلمى للدارسين سعيًا لتحقيق التكامل والتعاون العلمى والتنسيق بين الوزارتين لتنفيذ البرامج التدريبية فى مجال التعليم التكنولوجى ولتحقيق تظام ضمان الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم فى مجال تدريب الطلاب وحرصًا على تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين.

كما أعقب مراسم توقيع البروتوكول عقد مؤتمر تناول رؤية ورسالة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأهدافه وتخصصاته المختلفة ومحاور تطوير عناصر العملية التعليمية من خلال عرض تقديمى يبرز مدى المساهمة الفعالة للمعهد بما يخدم منظومة التأمين الفنى بالقوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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