السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض «وسط الصعيد الزراعي» (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، معرض ومؤتمر "وسط الصعيد الزراعى" والذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس  الجاري، ويضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الرى والتقاوى والاسمدة والبذور والشتلات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعرض والخاصة بمنتجات الاسمدة ومنها القسم الخاص بمصانع الشركة المالية والصناعية للأسمدة واستمع إلى شرح من المهندس رضا كمال، لأهم منتجات المصانع واسعارها واحدث المنتجات التى تقدمها الشركة لمزارعين اسيوط من اسمدة.

IMG-20220305-WA0023

كما تفقد قسم مديرية الطب البيطرى والذى يشمل معدات واجهزة طبية حديثة فضلا عن انجازات مديرية الطب البيطرى فى القوافل الطبية والندوات الارشادية وحملاتا لتوعية للمزارعين ومربى الحيوانات بالقرى والنجوع ، كما تفقد اقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الرى والطاقة الشمسية وقسم الاعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وكمبوست واسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالاضافة الى توفير فسائل نخيل برحى ومجدول وذلك باسعار ارخص من مثيلاتها فى الاسواق الخارجية.

IMG-20220305-WA0021

 

ركات الزراعية والعارضين المشاركين فى المعرض واستمع الى اهم المنتجات الزراعية والصناعات المتطورة التى يشملها المعرض من اجهزة ومعدات زراعية وغيرها من المنتجات كما التقى ببعض الحضور من المزارعين والفلاحين معلنا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادى للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح اسواق لهم وتكثيف الندوات الارشادية والمعارض لتحقيق اقصى استفادة لهم .

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية فضلا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" أو علف حيوانى فضلا عن دعمه الكامل للتوسع فى اقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة وتوفر لهم مجالات متعددة من اسمدة ومبيدات وشبكات رى وتمويل المشروعات الصغيرة بالاضافة الى البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف والتي يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فضلا عن تكثيف برامج التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف بالإضافة إلى إنتاج واستخدامات نبات الأزولا. 

IMG-20220305-WA0020

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوي للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف، والحفاظ على الارض الزراعية ومنع التعديات لتوفير الامن الغذائى للمواطنين.

IMG-20220305-WA0018

وأعلن اللواء عصام سعد، دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبيطن الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين ، مناشداً جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة فى فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى قطاعات الزراعة المختلفة.

IMG-20220305-WA0016

وفى نهاية الجولة التفقدية أهدى المشرف على المعرض الدرع التذكارى للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه الكامل للمعرض الزراعى ومجهوداته فى النهوض بالقطاع الزراعى بالمحافظة كما تم تقديم الدرع لوكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

IMG-20220305-WA0015

حضر الافتتاح كلًا من النائب المهندس مجدى سليم وكيل لجنة القطاقة بمجلس الشيوخ والمهندسة هدي اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس ايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وماهر خضيرى المشرف على معرض وسط الصعيد الزراعى ، والدكتور عصام ابراهيم مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والمهندس رضا كمال الدين رئيس قطاع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية للأسمدة " مصانع أسيوط للاسمدة " والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والمهندس محمد مادر المشرف على التخطيط بمصانع اسيوط للاسمدة والعشرات من الشركات الزراعية والعارضين لمنتجات الاعلاف والاسمدة والشتلات الزراعية وشبكات الرى والطاقة الشمية .

اسيوط محافظة وزارة الزراعة القوات المسلحة محافظ أسيوط المشروعات الصغيرة والمتوسطة الطاقة الشمسية الطب البيطري المشروعات الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«غنيم» يستقبل نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته ببنى سويف

عقد مراسم صلح بين أولاد عمومة من عائلة اللهبة في كوم أمبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج