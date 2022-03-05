محافظ أسيوط يفتتح معرض «وسط الصعيد الزراعي» (صور)

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، معرض ومؤتمر "وسط الصعيد الزراعى" والذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، ويضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الرى والتقاوى والاسمدة والبذور والشتلات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعرض والخاصة بمنتجات الاسمدة ومنها القسم الخاص بمصانع الشركة المالية والصناعية للأسمدة واستمع إلى شرح من المهندس رضا كمال، لأهم منتجات المصانع واسعارها واحدث المنتجات التى تقدمها الشركة لمزارعين اسيوط من اسمدة.

كما تفقد قسم مديرية الطب البيطرى والذى يشمل معدات واجهزة طبية حديثة فضلا عن انجازات مديرية الطب البيطرى فى القوافل الطبية والندوات الارشادية وحملاتا لتوعية للمزارعين ومربى الحيوانات بالقرى والنجوع ، كما تفقد اقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الرى والطاقة الشمسية وقسم الاعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وكمبوست واسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالاضافة الى توفير فسائل نخيل برحى ومجدول وذلك باسعار ارخص من مثيلاتها فى الاسواق الخارجية.

ركات الزراعية والعارضين المشاركين فى المعرض واستمع الى اهم المنتجات الزراعية والصناعات المتطورة التى يشملها المعرض من اجهزة ومعدات زراعية وغيرها من المنتجات كما التقى ببعض الحضور من المزارعين والفلاحين معلنا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادى للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح اسواق لهم وتكثيف الندوات الارشادية والمعارض لتحقيق اقصى استفادة لهم .

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية فضلا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" أو علف حيوانى فضلا عن دعمه الكامل للتوسع فى اقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة وتوفر لهم مجالات متعددة من اسمدة ومبيدات وشبكات رى وتمويل المشروعات الصغيرة بالاضافة الى البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف والتي يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فضلا عن تكثيف برامج التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف بالإضافة إلى إنتاج واستخدامات نبات الأزولا.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوي للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف، والحفاظ على الارض الزراعية ومنع التعديات لتوفير الامن الغذائى للمواطنين.

وأعلن اللواء عصام سعد، دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبيطن الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين ، مناشداً جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة فى فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى قطاعات الزراعة المختلفة.

وفى نهاية الجولة التفقدية أهدى المشرف على المعرض الدرع التذكارى للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه الكامل للمعرض الزراعى ومجهوداته فى النهوض بالقطاع الزراعى بالمحافظة كما تم تقديم الدرع لوكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حضر الافتتاح كلًا من النائب المهندس مجدى سليم وكيل لجنة القطاقة بمجلس الشيوخ والمهندسة هدي اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس ايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وماهر خضيرى المشرف على معرض وسط الصعيد الزراعى ، والدكتور عصام ابراهيم مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والمهندس رضا كمال الدين رئيس قطاع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية للأسمدة " مصانع أسيوط للاسمدة " والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والمهندس محمد مادر المشرف على التخطيط بمصانع اسيوط للاسمدة والعشرات من الشركات الزراعية والعارضين لمنتجات الاعلاف والاسمدة والشتلات الزراعية وشبكات الرى والطاقة الشمية .