بوتين: روسيا تمتلك قوة عسكرية كافية للقيام بمهام العملية الخاصة فى أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لديها ما يكفي من القوة للقيام بمهام العملية الخاصة في أوكرانيا بالقوات العاملة في القوات المسلحة الروسية.

وقال بوتين- خلال لقائه بأطقم الطيران من النساء العاملات في شركات الطيران الروسية، اليوم السبت: "لدينا القوة والوسائل الكافية لحل مهام العملية الخاصة في أوكرانيا، والتي نحددها لأنفسنا بمساعدة جيش روسي محترف".

وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية كان بإمكانها العمل بطرق مختلفة في أوكرانيا، ولكن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع قررتا أولًا تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، أكد بوتين: "ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فحسب، بل على العالم بأسره".