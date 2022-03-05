السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: إدارة بايدن طلبت من الكونجرس تخصيص 2.75 مليار دولار لدعم الأوكرانيين

بايدن
بايدن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس تخصيص 2.75 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، بهدف دعم الأوكرانيين في بولندا وفي الدول الأخرى.

وأوضح بلينكن- خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، بمدينة زوسوف جنوب شرقي بولندا- أنه سيتم توجيه المساعدات للفئات المستضعفة في المجتمعات داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى دعم خدمات اللاجئين في الدول المستقبلة للأوكرانيين، ومن بينها بولندا، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليون دولار للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه تم إرسال أيضًا مساعدات للتعامل مع حالات الكوارث في بولندا مع العمل بصورة وثيقة مع الوكالات الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية الدقيقة وأدوات صحية ومياه نظيفة للشرب ومعدات نظافة وتقديم حماية للأشخاص المستضعفين، خاصة النساء والأطفال، كما تم إرسال نحو 20 ألف بطانية حرارية مناسبة للطقس الحالي ومعدات للطوارئ معنية بالحفاظ على الرعاية الصحية لما يصل إلى 100 ألف شخص لمدة 3 أشهر، وما يصل إلى 500 إجراء جراحي طارئ.

وقال بلينكن: "إن التعاون بين أمريكا وبولندا أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى، فمنذ 30 يناير الماضي ضاعفت الولايات المتحدة انتشار الأفراد العسكريين في بولندا، ليصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 10 آلاف فرد، كما تمت زيادة كمية المعدات العسكرية وأنواعها الموجودة هناك".

وأضاف: تأكيدًا على تصريح بايدن، "سندافع عن كل شبر من أرض حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، واصفًا بولندا بأنها "طرف مستجيب للأزمات الإنسانية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ولفت إلى أن بولندا استقبلت أكثر من 700 ألف شخص قادمين من أوكرانيا، معربا عن امتنانه لبولندا لاستقبالها السفارات التي انتقلت مؤقتا من العاصمة الأوكرانية كييف نظرا للعملية العسكرية الروسية، موضحا أنه تمت إقامة مركز ترحيب أمريكي بالقرب من الحدود الأوكرانية يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى دعم الفرق المتمركزة بالقرب من الحدود في رومانيا والمجر وسلوفيكيا ومولدوفا.

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