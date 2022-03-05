الإمارات تسجل 558 إصابة جديدة بكورونا المستجد

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 882477 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، أنه تم تسجيل 1623 حالة شفاء من الفيروس، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 841706 حالات.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع، اليوم، إنه تم تقديم 8,176 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,226,972 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 244.95 جرعة لكل 100 شخص.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وتابع البيان، أنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 418,038 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتابعت الوزارة: «ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 882,477 حالة».

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,301 حالة.