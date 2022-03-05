السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعلن عن جهودها في مكافحة الجريمة خلال الشهر الماضي (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية، الجهود التي يبذلها رجال الأمن لمكافحة الجريمة على مدار الشهر الماضي، لضبط العناصر الجمالية وكافة مظاهر الإخلال بالقانون.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمن تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر، عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (238 متهما)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 168 قطعة سلاح أبيض).

وضبط (146) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (21921) حكما قضائيا متنوعا، ضبط (1701) قضية متنوعة، وضبط عدد (5) تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهما، ارتكبوا 5 حوادث، وفحص (9294) عنصرا إجراميا.


وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 23 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط (1806) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن: (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان –الوادى الجديد- كفر الشيخ)، بإجمالى مضبوطات (1058) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش- 155 بندقية آلية – 154 بندقية خرطوش–  50 مسدس – 696 فرد محلى – بندقية رصاص)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة). 

الوادي الجديد المنوفية الإسماعيلية الشرقية مواد مخدرة خرطوش وزارة الداخلية جنوب سيناء على مستوى الجمهورية

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