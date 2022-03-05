السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الدستورية»: محو عبارات صحيفة دعوى الأندية الرياضية لمخالفتها النظام العام

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، محو العبارات الواردة بصحيفة الدعوى التي تطالب ببطلان المادة الخاصة بعضوية الأندية الرياضية.

وقالت المحكمة: "عملًا بنصي المادتين (105) من قانون المرافعات، و(51) من قانون المحكمة الدستورية العليا- محو العبارات الواردة بصحيفة تلك الدعوى، لانطوائها على طعن في الوثيقة الدستورية القائمة، ومؤسسات الحكم المنتخبة، وذلك لمخالفتها النظام العام".

جدير بالذكر، أنه بجلسة اليوم، حال نظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 35 لسنة 36 قضائية "دستورية"، قررت المحكمة- عملًا بنصي المادتين (105) من قانون المرافعات، و(51) من قانون المحكمة الدستورية العليا- محو العبارات الواردة بصحيفة تلك الدعوى، لانطوائها على طعن في الوثيقة الدستورية القائمة، ومؤسسات الحكم المنتخبة، وذلك لمخالفتها النظام العام.

وطالبت الدعوى بطلان فقرة من المادة 21 من الفصل الأول من الباب الثاني من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 فيما تضمنته (ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلسي إدارة النادى الأصلي).

المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى الأندية الرياضية

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التنمية بأثر رجعى

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