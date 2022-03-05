مصرع سائق «توك توك» على يد آخر بالدقهلية

بسبب أولوية المرور..

لقى سائق "توك توك" بمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، مصرعه على يد سائق آخر بسبب الخلاف على أولوية المرور، فقام الأخير بضربه على رأسه بزجاجة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر العام، إلى مأمور المركز بوصول "شحاتة ال ا"- 52 سنة- سائق "توك توك" جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبيَّن نشوب مشاجرة بين كل من: "شحاتة ال ا" - 52 سنة - والمقيم بناحية مركز النصر، "و م ا" - 18 سنة - سائق توك توك، والمقيم بذات الناحية سائقي توك توك بسبب أسبقية المرور، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بزجاجة بيرة كانت بحوزته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى مركز منية النصر المركزي، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، لإجراء التصريح بالدفن، وجارِ البحث وضبط الجاني.