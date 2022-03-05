السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 17 بمخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
أسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلا في قها وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، عبارة عن فرد خرطوش و95 جراما من مخدر الأستروكس و450 جرام من مخدر الهيروين و189 قرصا مخدرا.

وفى السياق، داهمت أجهزة الأمن بعض البؤر الإجرامية فى قرى طوخ أسفرت عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة بحوزة 6 متهمين وتنفيذ 5136 حكما قضائيا متنوعا وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وفى سياق متصل، تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط وكرا لتزييف وتزوير وتقليد العملات المالية بدائرة مركز شرطة قليوب يديره عاطلان، حيث داهمت الوكر وألقت القبض على المتهمين والتحفظ على أدوات التزوير والمعدات المستخدمة في تقليد الأموال 
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القليوبية مخدرات حملة أمنية مديرية أمن القليوبية القبض على خارجين عن القانون إدارة البحث الجنائي المحكوم عليهم وحائزى الأسلحة النارية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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