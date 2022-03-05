الشباب والرياضة تُنظم فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية بمشاركة شباب كليات وأقسام الاعلام بالجامعات المصرية

تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات الملتقي الاول للقيادات الشبابية الإعلامية والذي تنفذة الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني و الإدارة العامة للعلاقات العامة و الاعلام خلال الفترة من ١٣ الي ١٦ من شهر مارس الجاري بمقر دار الهيئة الهندسية.

يشارك بالملتقي ٣٦ كلية وقسم اعلام من مختلف الجامعات المصرية بمحافظات الجمهورية كافة بواقع ١٦٠ طالب وطالبة من المقيدين بالفرقة الأولى وحتى الثالثة الى جانب أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والحاصلين على درجة الماجستير.

يأتي الملتقي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف تمكين الشباب على كافة المستويات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم فى شتي المجالات و تعزيز القيم التربوية عبر وسائل الاعلام و تنمية وعي النشء والشباب ورفع مستوى الثقافة و غرس القيم الاجتماعية السليمة لدي النشء والشباب و تشجيع أوجه الابتكار وخاصة فى مجالات الصناعه الإعلامية و زيادة الوعي الإعلامي لدي الشباب الغير متخصص و تحصين المواطن من الغزو الثقافي الضار عبر وسائل الإعلام و استهداف النشء والشباب من خلال الشباب المتخصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد.

يتضمن الملتقي العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية التى يتحدث فيها عدد من خبراء العمل الإعلامي الأكاديمي والمهني الي جانب ممثلي الجهات الاعلامية الوطنية ومنها الاعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحديات إعلام المرآة والطفل و السو شيال ميديا والاعلام السياحي والاعلام المحلي والوطني في عهد الجمهورية الجديدة و ماذا عن تشجيع البحث العلمي والخيال الابتكاري لدى الصناعة الإعلامية؟والمنظور الإعلامي في حل القضايا الافريقية والعربية والأزمات الدولية و دور الاعلام في تحسين سلوك النشء والشباب والمحافظات الحدودية في عيون شباب الاعلام ودور الإعلام الوطنى في التوعية البيئية والمتغيرات المناخية و الاعلام والتحول الرقمي وميثاق الشرف الإعلامي - قوانين واخلاقيات( السياسات الإعلامية الحديثة) الي جانب تنظيم بعض الزيارات الميدانية الي المؤسسات الإعلامية الكبري.

من جانبة قال الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الملتقي الاول للقيادات الشبابية الإعلامية ياتى استكمالاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لرعاية الشباب في مختلف المجالات وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً وإجتماعياً وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة من خلال سلسة من الخطط والبرامج والمشروعات القومية التي تقدم الأنشطة الشبابية والرياضية لجميع فئات الشعب المصري لرفع مكانة مصر علي الخريطة العالمية في مجالي الشباب والرياضة.

وأضاف أن الملتقي يساعد حراك وزارة الشباب والرياضة عبر مختلف الآليات الشبابية الإعلامية ووسائل الاتصال في استهداف النشء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية وتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية ومنها بث روح الولاء و الانتماء بين النشء و الشباب وتعميق المشاركة السياسية و تشجيع النشء و الشباب علي العمل الجماعي و التطوعي و

تنمية الوعي الثقافي و العلمي و إطلاق المهارات الإبداعية و

تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل و تدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال و التوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ و دعم الخدمات الشبابية و الرياضية في المحافظات و التنمية الرياضية للمجتمع المصري من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات و تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية و اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم وتعزيز وتطوير اداء المشاركات المصرية في البطولات المحلية والاقليمية والدولية.

اوضح وزير الشباب أن الوزارة وفرت العديد من الفرص التدريبية لطلاب كليات الاعلام داخل منصات وزارة الشباب والرياضة الإعلامية المختلفة ، كموجز الاخبار الاسبوعي الرسمي للوزارة بلغاتة المتعددة، والذي يقوم بصناعة محتواه طلاب كليات الاعلام في الجامعات المصرية المختلفة، هذا إلى جانب حضورهم العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تنفذها الوزارة لمناقشة أبرز القضايا المطروحة على الساحة والتعرف على قصص نجاحات الشخصيات والنخب المصرية.