«المجمع الطبى بكوبرى القبة» يشهد إجراء جراحة نادرة ومعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الخدمات الطبية المتميزة للمرضى من العسكريين والمدنيين على حد سواء من خلال الإمكانيات الطبية المتطورة تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات بكل الصروح الطبية بالقوات المسلحة.

وأجرى فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة وبمساعدة طاقم طبى متميز من أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض والفنيين عملية إصلاح لتمدد الشريان الأورطى بالبطن والصدر باستخدام الدعامات المغطاة المتفرغة ذات الفتحات بواسطة الأشعة التداخلية التى تُعد من أكثر العمليات تعقيدًا ومهارة بتخصص (T - branch EVAR) المغذية لشرايين البطن الرئيسية.

وتعد تلك الجراحة من الجراحات النادرة والمعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية، التى تمت تحت إشراف فريق طبى مصرى خالص من الأطباء وتمريض القوات المسلحة وبنتائج مبهرة، حيث مر المريض بفترة العملية ومابعد العملية بحالة مستقرة وخرج من المستشفى بحالة جيدة جدًا بعد أن كان يتم الاعتماد على الخبراء الأجانب لتنفيذ مثل هذه الجراحات.

وتعد تلك العملية نافذة أمل لمرضى التمددات بالشريان الأورطى الصدري والبطني حيث تُعد بديلًا للجراحات الكبرى ذات الخطورة البالغة على الحياة والآثار الجانبية الشديدة، حيث يتم إجراء هذه الجراحة من فتحات جراحية صغيرة بمنطقة أعلى الفخذين وبواسطة الأشعة.

يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقطاع الطبى بما يمكنها من الارتقاء بكل مقومات المنظومة الطبية بالقوات المسلحة.