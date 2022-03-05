انقلاب سيارة ميكروباص وفاة سيدة وإصابة مستقليها بطريق المحمودية بالإسكندرية

تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية بالإسكندرية، اليوم السبت، بسبب اختلال عجلة القيادة لدى السائق والسرعة الزائدة وتم إصابة بعض الركاب بإصابات طفيفة وسيدة في حالة خطرة ، وقام الأهالي بإنقاذهم وإخراج الركاب من داخل السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق المحمودية وحدوث إصابات.

وعلى الفور انتقلت دورية أمنية وضباط المرور إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى.



كما شهد طريق المحمودية ازدحاما شديدا بعد تكدس السيارات على جانبي الطريق بسبب الحادث.

قال أحد شهود العيان الواقعة من منطقة طريق المحمودية أن الحادث تسبب في وفاة سيدة وكانت برفقة زوجها ونجلتها وتم نقلها بسيارة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تسبب انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الإسكندرية، أثناء سيره بالطريق الدائرى أمام مستشفى ايلت، حيث انتقلت الأجهزة المعنية من قوات الأمن والإسعاف والمرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين اصابة 6 أشخاص ووفاة شخص.

وتم نقل مصابي الحادثة إلى مستشفى الأميري الجامعي وهم خميس السيد علي خفاجه، 68 سنه، كسر بالفقرات الظهريه والساعد الأيسر، وعثمان محمد ابراهيم ابو الحسن، 57 سنه، جرح متعتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر 22 سنه، كسر بالزراع الأيمن وعوارض ارتجاج، واحمد كمال سعد صابر، 30 سنه، كدمه شديده بالصدرم، وبسونى مينا حنا، 10 سنوات، كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى حسن على، 51 سنه، جرح بفروة الراس و عوارض ارتجاج و اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

كما تم نقل جثه إلي مشرحة كوم الدكة وهي منى لبيب حبيب 38 سنه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.