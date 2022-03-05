السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة ميكروباص وفاة سيدة وإصابة مستقليها بطريق المحمودية بالإسكندرية

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية بالإسكندرية، اليوم السبت، بسبب اختلال عجلة القيادة لدى السائق  والسرعة الزائدة  وتم إصابة بعض الركاب بإصابات طفيفة وسيدة في حالة خطرة ، وقام الأهالي بإنقاذهم وإخراج الركاب من داخل السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق المحمودية وحدوث إصابات.

وعلى الفور انتقلت دورية أمنية وضباط المرور إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين  للمستشفى.


كما شهد طريق المحمودية ازدحاما شديدا بعد تكدس السيارات على جانبي الطريق بسبب الحادث.
قال أحد شهود العيان الواقعة من منطقة طريق المحمودية أن الحادث تسبب في وفاة سيدة وكانت برفقة زوجها ونجلتها وتم نقلها بسيارة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تسبب انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الإسكندرية، أثناء سيره بالطريق الدائرى أمام مستشفى ايلت، حيث انتقلت الأجهزة المعنية من قوات الأمن والإسعاف والمرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين اصابة 6 أشخاص ووفاة شخص.

وتم نقل مصابي الحادثة إلى مستشفى الأميري الجامعي وهم  خميس السيد علي خفاجه، 68 سنه، كسر بالفقرات الظهريه والساعد الأيسر، وعثمان محمد ابراهيم ابو الحسن، 57 سنه، جرح متعتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر 22 سنه، كسر بالزراع الأيمن وعوارض ارتجاج، واحمد كمال سعد صابر، 30 سنه، كدمه شديده بالصدرم، وبسونى مينا حنا، 10 سنوات، كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى حسن على، 51 سنه، جرح بفروة الراس و عوارض ارتجاج و اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

كما تم نقل جثه إلي  مشرحة كوم الدكة وهي منى لبيب حبيب 38 سنه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة انقلاب ميكروباص سيارة الإسعاف تحقيقات يارا منى تلقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

طارق شوقي: تطوير نظام التعليم خلال 3 سنوات.. ونستهدف 500 مدرسة يابانية

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج