بدء نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة إلى مساكن بديلة

بدأت محافظة القاهرة اليوم أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديل للعشوائيات.

وأكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

كان افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم، معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة.

وشارك فى المعرض عدد كبير من طلاب المدارس لعرض إبداعاتهم الفنية التى ضمت ٧٠٠ قطعة فنية تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال ٧ سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المعروضات التي ضمها المعرض تعبر عن وعى الطلاب الكامل بما يتم إنجازه في الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لإهتمامها بإقامة المعارض التي تبرز الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتى في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبنى ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم ، مشيرا إلى أن تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة وإحداث التغيير.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية المختلفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها مشيدًا بمشاركة عدد كبير من ذوى الهمم في المعرض بمنتجاتهم المميزة.

وأشاد محافظ القاهرة بالمستوى الفني والإبداعي للطلاب وحثهم على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التي تنمي الابتكار والإبداع والفكر لديهم.

ضم المعرض ورش عمل للطلاب ذوى الهمم كما قدم الطلاب استعراض مسرحى بعنوان "يوم الشهيد" . ، وعرضًا لمجموعة من الأغانى الوطنية والشعر.