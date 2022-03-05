إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص بالوادي الجديد بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب على طريق «الخارجة - أسيوط»، بالقرب من الكيلو 112 التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من نقطة مرور 112، يفيد تلقي بلاغا بانقلاب سيارة أجرة على طريق «الخارجة - أسيوط»، وإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحُرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من ياسمين ص، 14 سنة، مقيمة في مركز الخارجة، ومنى ع، وحسن ن، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أسيوط الجامعي لعدم استقرار الحالات، وتم إخطار النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات ورفع آثار الحادث.