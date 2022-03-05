السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن ونصف دقيق مجهول المصدر في مخبز بالإسكندرية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط طن ونصف دقيق أبيض مجهول المصدر داخل أحد المخابز ببرج العرب.

جاء ذلك بناءً على بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز الأفرنجية و تابعة الدقيق المستخدم فى عملية الإنتاج والتأكد من مصادره.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و فريق العمل التابع له بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة على المخابز الافرنجية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز أفرنجى بحيازته دقيق أبيض فاخر استخراج 72٪ مجهول المصدر بدون الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية الحيازة، وتم ضبط والتحفظ على 30 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة  الواحدة 50 كجم بإجمالي 1500 كجم (طن ونصف).

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

مديرية التموين ضبط طن ونصف دقيق مجهول المصدر برج العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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