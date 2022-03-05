ضبط طن ونصف دقيق مجهول المصدر في مخبز بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط طن ونصف دقيق أبيض مجهول المصدر داخل أحد المخابز ببرج العرب.

جاء ذلك بناءً على بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز الأفرنجية و تابعة الدقيق المستخدم فى عملية الإنتاج والتأكد من مصادره.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و فريق العمل التابع له بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة على المخابز الافرنجية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز أفرنجى بحيازته دقيق أبيض فاخر استخراج 72٪ مجهول المصدر بدون الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية الحيازة، وتم ضبط والتحفظ على 30 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1500 كجم (طن ونصف).

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.