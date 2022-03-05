نقيب الزراعيين: لدينا مخازن كبيرة وكافية من القمح

قال الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وهو من أرخص منتجات الطاقة، وإنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية نوجه رسالة طمأنة للمصريين فلدينا مخازن كبيرة وكافية من السلع الاستراتيجية خاصة القمح لمدة عام كامل.

وأشاد خليفة بالمشروعات الزراعية الجديدة، مشيرا إلى أن جميعها كانت إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات وتوفير الأمن القومي، مشدد على ضرورة التوقف تماماً عن التعدي على الأراضي الزراعية التى تنتج 75% من غذاء المصريين.

وأضاف أن بنجر السكر هو المحصول الوحيد حالياً الذى يتبع الزراعة التعاقدية بإجمالي 600 ألف فدان هذا العام وانتاج 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهلك حوالي 2,8 مليون طن وينتج القصب حوالي 900 ألف طن وبالتالي أصبح المستقبل للبنجر في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما وجه التحية للمهندسين الزراعيين نحن خلفكم دائماً، مشيرا أن المهندس الزراعي هو المسئول عن توفير الأمن الغذائي والنقابة والدولة تسانده.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالجواد "رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن الإنتاج المحلى من السكر بلغ 3 ملايين طن واستهلاكنا هو 3,2 مليون، وبذلك وصلنا لأقل احتياج، مضيفا أن القيادة السياسية تهتم بمشروع زراعة القصب بالشتلات وتقدم كل الدعم لإنتاج 200 مليون طن شتلة.

وأضاف عبدالجواد أن مصنع الدلتا للسكر أقدم مصنع بنجر في مصر وقد تم إنشاؤه عام 1980 ويعمل بخطين وطاقة إنتاجية حوالي 350 ألف طن من السكر.

وأشار عبدالجواد انتجنا في العام الماضي من البنجر مليون و850 ألف طن سكر ومن القصب 900 ألف طن سكر بإجمالي 2 مليون و750 ألف طن.

وأضاف تم إنتاج 250 ألف طن سكر من الذرة فوصلت جملة الانتاج لــ3 ملايين طن واستهلاكنا هو 3,2 مليون وبذلك وصلنا لأقل احتياج.

وذكر عبدالجواد مع التشغيل الكامل هذا العام هناك مؤشر أنه بإمكاننا أن نصدر السكر خلال العام المقبل.

وأشاد عبدالجواد باهتمام القيادة السياسية بمشروع زراعة القصب بالشتلات وتقدم كل الدعم لإنتاج 200 مليون طن شتلة.

وذكر عبدالجواد أننا نحتاج لــ 400 مليون طن شتلة لذلك سنعتمد على القطاع الخاص في إنتاج الـــ 200 مليون طن الأخرى.

وذكر عبدالجواد بأن المجلس بدعم زراعة الأصناف الجديدة بتقاوى ومستلزمات إنتاج بمبلغ 5 آلاف جنيه.