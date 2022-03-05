مساعي كويتية لرفع إدراج أسماء مواطنين من عقوبات مجلس الأمن والقائمة المحظورة

بحث وفد كويتي برئاسة وكيل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة الدكتور عبيد المطيري مع المظالم بالأمم المتحدة ريتشارد مالانجوم موضوع النظر في طلبات رفع ادراج مواطنين كويتيين من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت إن الوفد عقد لقاء آخر في مقر الأمم المتحدة مع رئيس لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار 1267 السفيرة ترين هايمرباك من النرويج وذلك لمناقشة لائحة العقوبات كما تم عقد لقاء بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أوكرانيا مع رئيس المجلس السفيرة لانا نسيبة تناول بحث ذات الأمر وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لمتابعة الطلبات المقدمة من دولة الكويت لرفع الادراج وتسريع إزالة الأسماء من القائمة المحظورة وذلك لأهمية الأمر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد المطيري أن دولة الكويت استوفت كل الطلبات القانونية اللازمة للتأهيل الداخلي للموضوعين على القائمة ووجهت دعوة لأمين المظالم لزيارة الكويت ولقاء المسؤولين الرسميين والأفراد المعنيين للتحقق من قيام الكويت بالتزاماتها نحو تنفيذ المتطلبات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتم الزيارة خلال الشهرين القادمين بعد استلام الدعوة بشكل رسمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.