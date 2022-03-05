محمد جمعة ومحمود حافظ ضيفا «واحد من الناس» على «الحياة»

يحل الفنان الشاب محمد جمعة، بعد غد الإثنين، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع على شاشة "الحياة"، وذلك في تمام العاشرة مساءً.

وفي حوار فني شيِّق، يكشف محمد جمعة خلال الحلقة، عن بدايته الفنية ومشواره مع السينما والدراما والعديد من الأدوار الفنية المتميزة ومنها أدواره فى مسلسلات: (البرنس - الأب الروحي - أبو عمر المصري - الميزان - هجمة مرتدة - يوم وليلة).

كما يكشف كواليس آخر أعماله السينمائية فيلم "الجريمة" مع النجم أحمد عز، والمخرج الكبير شريف عرفة، وأيضًا كواليس مشاركته مع الفنان الكبير محمد هنيدي في فيلم "الإنس والنمس" الذي حقق إيرادات كبيرة.

ويتحدث جمعة، عن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، وفيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، وأيضًا فيلم "قمر 14" مع المخرج هادي الباجوري، وتجربة المسرح مع الفنان هاني رمزي في مسرحية أبو العربي.

محمود حافظ برنامج واحد من الناس

فيما يستضيف البرنامج غد الأحد، الفنان محمود حافظ، ويكشف عن بدايته الفنية منذ الصغر والقرار المصيري الذي حول حياته من التدريس إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ودفعته بالمعهد من نجوم السينما.

كما يتحدث عن مشاركته في العديد من الأعمال مع النجم محمد هنيدي في ثلاث أفلام سينمائية، ومشاركته الدرامية المميزة في العديد من الأعمال وخاصة دوره في مسلسل "الأسطورة" والذي ترك بصمة في مشواره، ودور "أمين" وزوجته "سماح"، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسلات: (الاختيار - كلبش - موسى - جبل الحلال - أرض النفاق)، ومفاجأة الحلقة سيقوم حافظ بالغناء وعرض موهبته.

كما يتحدث عن مشاركته المهمة بفيلم "الممر"، والتي تزامنت مع عقد قرانه، فضلًا عن أعماله ومشاريعه المستقبلية في السينما، وهل سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل؟.