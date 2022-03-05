فاطمة حسن تعرض ٢٦ لوحة «كنداكة» في جاليري قرطبة

بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، تقيم الفنانة فاطمة حسن أحدث معارضها بجاليرى قرطبة ويضم المعرض ٢٦ لوحة زيتية من مقاسات مختلفة تدور جميعها حول كنداكة وهى كلمة تعنى المراة الجميلة القوية.

استطاعت فاطمة حسن أن تعبر بصدق عن بطلات كنداكات أعمالها، فاختارت الوجوه بعناية لتكون معبرة عن انفعالات مختلفة ومتباينة تجمع بين القوة والإصرار والرقة.

وإذا كان البورتريه هو مرآة النفس البشرية فقد استطاعت الفنانة أن تقدم مجموعة من البورتريهات محملة بأجواء تصويرية تصل بنا إلى ما وراء البورتريه من سحر خفى يهمس فى أذن المتلقى ويحاوره بصمت بليغ.

وقد اجادت فاطمة حسن حينما اتجهت للبورترية وذلك لأنها تمتلك حالة تعبيرية مميزة وتستخدم اللمسات التأثيرية لتعبر عن فكرتها من خلال بالتة دافئة كشمس الجنوب.

و الفنانة فاطمة حسن تخطو خطوات ثابتة و واثقة منذ تخرجها من كلية التربية الفنية وتؤكد فى كل تجربة على تطورها المستمر فى الشكل والمضمون.

هذا بالإضافة إلى العمل الصحفى فى دار أخبار اليوم العريقة والذى أكسبها السرعة والخبرة العملية و الرصانة فى الأداء.

يفتتح المعرض فى تمام السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢٢ ويستمر حتى ٢٤ من الشهر ذاته ٢٠٢٢ يوميا من ١١صباحا إلى ٩ مساء ما عدا الجمعة.