ألوان تتربع على عرش موضة ربيع وصيف 2022

نستعرض في السطور التالية أبرز الألوان موضة ربيع وصيف 2022:

اللون الأزرق الأساسي

يعتبر الأزرق الملكي هو اللون المشبع الذي سيطر على عرش موضة صيف 2022 من خلال منصات الأزياء العالمية، هو اللون المناسب سواء في الخروجات الصباحية أو السهرات.

اللون الأخضر الفاتح

كان اللون الأخضر الفاتح من أكثر درجات الألوان رواجًا في عام 2021، لذا فإن هذا اللون الأخضر الليموني النابض بالحياة يبعث بعض الفرح الجاد لربيع / صيف 2022.

- اللون البرتقال الحار

أن اختيار اللون البرتقالي الأكثر سطوعًا الذي يمكنك العثور عليه وارتدائه خاصة أطقم برتقالية أحادية اللون على مدارجهم الالوان تسيطر على موضة صيف 2022.

- اللون الأزرق الفاتح

اللون الأزرق الفاتح في عروض ربيع صيف 2022، تسيطر على عرش الموضة لهذا العام.

- اللون المشع الأصفر

يجسد اتجاه ربيع وصيف 2022 فكرة التصرف المشمس تمامًا الأصفر في الداخل كان اللون الأصفر الباهت ذو اللون الزبداني خيارًا أنيقًا لاختيار أكثر من الكريم في موضة 2021، ولكن في عام 2022، كان كل شيء يتعلق بدرجات اللون الكلاسيكية من أشعة الشمس النيون.

- لون كيلي غرين

كيلي غرين هو لون أخضر نقي مكثف يقع بين الأزرق والأصفر في عجلة الألوان، وتمت تسميته على اسم العائلة الأيرلندية الشائع، كيلي ويعتبر هو أفضل ألوان عام 2022، والذي تربع على عرشة الموضة من خلال منصات الأزياء العالمية.