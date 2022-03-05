السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ألوان تتربع على عرش موضة ربيع وصيف 2022

صورة ارشفية
صورة ارشفية

نستعرض في السطور التالية أبرز الألوان موضة ربيع وصيف 2022:

  • اللون الأزرق الأساسي
ستايل | 2022 اتجاهات الألوان

 

يعتبر الأزرق الملكي هو اللون المشبع الذي سيطر على عرش موضة صيف 2022 من خلال منصات الأزياء العالمية، هو اللون المناسب سواء في الخروجات الصباحية أو السهرات.

  • اللون الأخضر الفاتح
ستايل | كولورتريندز 2022

كان اللون الأخضر الفاتح من أكثر درجات الألوان رواجًا في عام 2021، لذا فإن هذا اللون الأخضر الليموني النابض بالحياة يبعث بعض الفرح الجاد لربيع / صيف 2022.

 - اللون البرتقال الحار

ستايل | كولورتريندز 2022

أن اختيار اللون البرتقالي الأكثر سطوعًا الذي يمكنك العثور عليه وارتدائه خاصة أطقم برتقالية أحادية اللون على مدارجهم الالوان تسيطر على موضة صيف 2022.

  - اللون الأزرق الفاتح

ستايل | 2022 اتجاهات الألوان

 اللون الأزرق الفاتح في عروض ربيع صيف 2022، تسيطر على عرش الموضة لهذا العام.

 - اللون المشع الأصفر

ستايل | اتجاهات الموضة لعام 2022

يجسد اتجاه ربيع وصيف 2022 فكرة التصرف المشمس تمامًا الأصفر في الداخل كان اللون الأصفر الباهت ذو اللون الزبداني خيارًا أنيقًا لاختيار أكثر من الكريم في موضة 2021، ولكن في عام 2022، كان كل شيء يتعلق بدرجات اللون الكلاسيكية من أشعة الشمس النيون.

 - لون كيلي غرين

ستايل | اتجاهات الموضة لعام 2022

كيلي غرين هو لون أخضر نقي مكثف يقع بين الأزرق والأصفر في عجلة الألوان، وتمت تسميته على اسم العائلة الأيرلندية الشائع، كيلي ويعتبر هو أفضل ألوان عام 2022، والذي تربع على عرشة الموضة من خلال منصات الأزياء العالمية.

اللون الأزرق الأساسي مشاعرك مزيجك صيحات الألوان الرائجة أختار الملابس الخاص بك اللون هو كل شيء بالنسبة لك

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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