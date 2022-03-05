السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع خفير أسفل عجلات سيارة أثناء عبور طريق زفتى - طنطا

ارشيفية
ارشيفية

لقى خفير مسن مصرعه اليوم بطريق "زفتى - طنطا"، وذلك أسفل عجلات سيارة تابعة لإدارة الري بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، أثناء عبوره الطريق في الساعات المتأخرة ليلًا وفر السائق هربًا.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى، بمصرع خفير يدعي "السيد ع ال" في العقد السادس من عمره، وذلك أثناء عبور الطريق ليلًا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة كان يقودها سائق يدعي " فتحي " تابع لإدارة الري بمدينة زفتي.

وعلى الفور تم  الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتشكيل مأمورية من ضباط البحث الجنائي ورئيس مباحث مركز شرطة زفتي وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة زفتى محافظة الغربية مدير امن الغربيه رية نهطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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