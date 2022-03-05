السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حرارة وأمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال شهر مارس

أمطار
أمطار

تقلبات جوية شديدة تشهدها مصر هذه الأيام، بين الحرارة المرتفعة والانخفاض الشديد، تنوعت التقلبات الجوية على مدار الأيام الماضية، ما جعل الجميع يتساءل عن طقس شهر مارس الجاري، وهل من الممكن أن يكون بأكمله منخفضًا أم له حرارة مرتفعة. 

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن توقعاتها الجوية لشهر مارس عام 2022 بالمقارنة بالخمسة أعوام الأخيرة، من خلال الدراسة المناخية لقاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف المحافظات المصرية خلال شهر مارس في الفترة من 2017 إلى 2021، ومقارنتها بالتنبؤ الجوى لشهر مارس 2022، فإنها تتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر مارس 2022 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

وأضافت الهيئة من خلال بيانٍ لها، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة العظمى اثناء ساعات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ليسود طقس دافئ معظم فترات النهار، مشيرة إلى احتمالية أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن خرائط التوزيعات الضغطية إلى بداية نشاط منخفض البحر الأحمر مما يؤدى لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر أحيانا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الحدود الغربية للبلاد مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتكون العواصف الترابية أحيانا وهو ما يعرف برياح الخماسين ومعها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

جدير بالذكر أن الحرارة منذ يومين ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال فترة النهار، بينما عادت للانخفاض بشكل ملحوظ بعدها بيومين، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات برد.

أنخفاض توقعات دراسة مصر ارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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