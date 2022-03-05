السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير فرع بـ«المصرية للأدوية» للمحاكمة بتهمة الاختلاس

متهم
متهم

أحالت جهات التحقيق المختصة، صيدلي مدير احدى فروع شركة لتجارة الأدوية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 998 ألف جنيه من أموال مملوكة لجهة عمله.

ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم في القضية، بأنه في خلال  عام 2016  بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة، وبصفته موظفا عاما مدير فرع بالشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، استولي بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولي علي أدوية طبية بلغت قيمتها 998ألف جنية وكان ذلك خلسة بأن قام بالتحصيل علي مبلغ 473 الف جنية قيمة بضاءع من صاحب أحدي الصيدليات ومبلغ 525 الف جنية من صاحب صيدلية اخري لتوريدها لخزينة الفرع جهة عمله، إلا أنه لم يتركها واستولي بغير حق عليها بنية تملكها.

 

إحالة مدير فرع لتجارة الأدوية اختلاس أموال جهة عمله المحاكمة الجنائية 998 ألف جنيه

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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