السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تمنح الدكتوراة الشرفية لاسمي باحثين توفيا قبل إنهاء رسائلهما

الخشت
الخشت

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على منح درجة الدكتوراة الشرفية لكل من الباحثة شيماء الزلاط، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، نظرًا لوفاتهم بعد الانتهاء من إعداد رسائلهم العملية وقبل استكمال إجراءات المناقشة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن منح درجة الماجستير أو الدكتوراة الشرفية للباحثين بالجامعة ممن توفاهم الله قبل استكمال إجراءات مناقشة رسائلهم العلمية يأتي كنوع من الاعتراف ورد الجميل لهم لما قدموه من جهود بحثية تساهم في تعزيز حركة البحث العلمي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم من يقدمون خبراتهم وجهدهم لخدمة البحث العلمي والعملية التعليمية.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تحترم العلم وتُقدر قيمة علمائها وباحثيها وتولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ البحث العلمي كي تكون رسائل رائدة وفق المعايير البناءة من أجل تقديم رسائل علمية ينتفع بها المجتمع.

يُشار إلى أن الدكتورة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد تعرضت في العام الماضي لحادث أليم أسفر عنه دخولها بغيبوبة استمرت لمدة ثمانية أشهر حتى توفيت في ديسمبر الماضي، وكان موضوع رسالتها عن " الاقتصاد الأخضر" وحصلت رسالتها على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، كما توفي الباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية عقب مروره بظروف صحية حرجة وإجرائه عملية قلب مفتوح.

كلية السياسية جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة الماجستير العلمى الدكتورة

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