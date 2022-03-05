السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط: حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم برعاية القابضة للمياه

حملات توعية المياه
حملات توعية المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم؛ والذى يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها واستخدامها الاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.

IMG-20220305-WA0002

وأوضح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت وورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب والتى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأضاف " درة " أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد فى الحياة.

IMG-20220305-WA0003

وأكد "درة" على أهمية تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى ١٥٠ قرية بـ ٧ مراكز بمحافظة أسيوط، والتوعية المستمرة لنشر ثقافة الترشيد في المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البيئية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد.

IMG-20220305-WA0004

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن الحملات التوعوية المنطلقة تستهدف كافة القري والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشاطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب وتعريفهم  بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى  رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبري والإرتقاء بالوعي الثقافي لدي الجمهور.

IMG-20220305-WA0004

وذكر "درة" أن الفريق التوعوي يجوب شوارع مركز ساحل سليم لعقد لقاءات مع الأهالي ضمن حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين  وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية ولصق بوسترات هادفة في الميادين والأماكن العامة ؛ والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه وتوضيح الآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المسببة لحدوث ضعف أو انقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

IMG-20220305-WA0006

وفي ذلك الإطار أيضاً تم عمل ورشة سباكة لتعليم المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه واصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، مع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.

اسيوط محافظة الوادي الجديد الصرف الصحي الشباب والرياضة مياه الشرب والصرف الصحي مياه اسيوط ترشيد استهلاك المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة: تعيين المرأة قاضية بالمجلس حدث تاريخى جاء فى موعده

عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

رفع 91 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

جامعة القاهرة تمنح الدكتوراة الشرفية لاسمي باحثين توفيا قبل إنهاء رسائلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج