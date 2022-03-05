مياه أسيوط: حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم برعاية القابضة للمياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم؛ والذى يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها واستخدامها الاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.

وأوضح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت وورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب والتى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأضاف " درة " أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد فى الحياة.

وأكد "درة" على أهمية تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى ١٥٠ قرية بـ ٧ مراكز بمحافظة أسيوط، والتوعية المستمرة لنشر ثقافة الترشيد في المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البيئية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد.

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن الحملات التوعوية المنطلقة تستهدف كافة القري والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشاطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب وتعريفهم بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبري والإرتقاء بالوعي الثقافي لدي الجمهور.

وذكر "درة" أن الفريق التوعوي يجوب شوارع مركز ساحل سليم لعقد لقاءات مع الأهالي ضمن حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية ولصق بوسترات هادفة في الميادين والأماكن العامة ؛ والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه وتوضيح الآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المسببة لحدوث ضعف أو انقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

وفي ذلك الإطار أيضاً تم عمل ورشة سباكة لتعليم المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه واصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، مع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.