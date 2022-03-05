انخفاض يعقبه ارتفاع.. تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

تقلبات شديدة في الأجواء تشهدها محافظات مصر بشكلٍ ملحوظ هذه الأيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت معتدلة على أغلب المحافظات، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية، ووسط سيناء، بينما يسود طقس شديد البرودة خلال الليل على جميع أنحاء مصر.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيانٍ لها، أن هناك شبورة تكونت في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، محذرة من أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية لبضع ساعات، فيما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم السبت كالآتي:

القاهرة 23 13، الإسكندرية 22 14، شبين الكوم 23 12، طنطا 22 11، دمنهور 22 12، مطروح 21 13، السلوم 21 11، سيوة 23 8 درجات، بلطيم 21 11، دمياط 20 11، بورسعيد 20 12، المنصورة 22 11، الزقازيق 23 12، الإسماعيلية 22 11، السويس 21 11، العريش 21 11 درجة، سانت كاترين 19 5، الغردقة 25 14، الطور 24 11، شرم الشيخ 26 14، الفيوم 24 11، بني سويف 24 9، المنيا 25 8، أسيوط 27 7 درجات، سوهاج 27 8، قنا 31 9، الأقصر 32 11، أبوسمبل 32 12، أسوان 32 11، الوادي الجديد 28 11، شلاتين 32 12، حلايب 29 13 درجة.

وعن طقس غدٍ الأحد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وكذلك الإسكندرية والسواحل الشمالية وسيناء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمي في القاهرة نهارًا الأحد 4 درجات عن طقس اليوم السبت، بينما تنخفض 3 درجات ليلاً، حيث تصل درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الأحد إلى 27 نهارًا و10 درجات ليلاً.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء غدا الأحد 28 نهارًا و16 درجة ليلاً، كما ترتفع درجة الحرارة في شمال الصعيد نهارًا خلال حالة الطقس الأحد 5 درجات، وارتفعت درجة واحدة ليلاً، بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الأحد 32 درجة نهارًا و10 درجات ليلاً.