السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شابين فى انقلاب دراجة بخارية بقنا

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

لقي شابان مصرعيهما فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانى المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمهما لذويهما، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى مركز مدينة إسنا إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب لدراجة نارية على الطريق الصحراوى خلال سباق بين دراجتين، مما أسفر عن مصرع شابين فى الحادث وهما كل من "م.ن.ي" مقيم بالمنشية، و"م.ر.ا" مقيم بعزبة الخزان، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث رئيس البحث الجنائي بإسنا، ورئيس مباحث شرطة إسنا، إلى موقع الحادث، وتم نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب دراجة حادث انقلاب إسنا الاقص الأقصر مستشفى اسنا

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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