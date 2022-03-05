قناة مدرستنا 2 تعيد نشر شرح دروس الإعدادية
أعلنت قناة مدرستنا 2، للمرحلة الإعدادية، عن اإعادة نشر الفيديوهات السابقة فى جميع المواد.
وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعزائنا طلاب الصف الأول الإعدادي، في حال فاتتكم مشاهدة حلقات شرح الدروس السابقة على قناة "مدرستنا 2"، يمكنكم مشاهدة جميع هذه الحلقات الآن من خلال اللينكات التالية:
لمتابعة دروس اللغة العربية:
https://bit.ly/3tgxygW
لمتابعة دروس اللغة الإنجليزية :
https://bit.ly/3IgsmA3
لمتابعة دروس الدراسات الاجتماعية :
https://bit.ly/3vfR93G
لمتابعة دروس الرياضيات :
https://bit.ly/3v9pWzh
لمتابعة دروس الرياضيات باللغة الإنجليزية :
https://bit.ly/3JMmG0S
لمتابعة دروس العلوم :
https://bit.ly/3H8yGrV
لمتابعة دروس العلوم باللغة الإنجليزية :
https://bit.ly/3M6QgAk
وتابعونا دائمًا لكل درس جديد، أول بأول على قناتنا على اليوتيوب، بتقنية الـ HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا