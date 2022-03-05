قناة مدرستنا 2 تعيد نشر شرح دروس الإعدادية

أعلنت قناة مدرستنا 2، للمرحلة الإعدادية، عن اإعادة نشر الفيديوهات السابقة فى جميع المواد.

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعزائنا طلاب الصف الأول الإعدادي، في حال فاتتكم مشاهدة حلقات شرح الدروس السابقة على قناة "مدرستنا 2"، يمكنكم مشاهدة جميع هذه الحلقات الآن من خلال اللينكات التالية:

لمتابعة دروس اللغة العربية:

https://bit.ly/3tgxygW

لمتابعة دروس اللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/3IgsmA3

لمتابعة دروس الدراسات الاجتماعية :

https://bit.ly/3vfR93G

لمتابعة دروس الرياضيات :

https://bit.ly/3v9pWzh

لمتابعة دروس الرياضيات باللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/3JMmG0S

لمتابعة دروس العلوم :

https://bit.ly/3H8yGrV

لمتابعة دروس العلوم باللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/3M6QgAk

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https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا