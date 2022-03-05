السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل سقطت من قطار بالشرقية

قطار
قطار

استعلمت جهات التحقيق بالشرقية عن الحالة الصحية، لربة منزل أصيبت باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، إثر سقوطها من القطار، وتم نقلها إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزي، بوصول "سعدية ال م" 60 عاما مقيمة التل الكبير، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام، وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من القطار بالقرب من مزلقان صفط القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

مدير أمن الشرقية امن الشرقية المباحث الجنائية مدير المباحث الحالة الصحية ربة منزل تحرير محضر مستشفى الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

روسيا تعلن وقف إطلاق النار فى مدينتين بأوكرانيا لفتح ممرات إنسانية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 5-3-2022

الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في ملتقى «المناخ والصحة» بدبي

تصادم لودر بسيارة ميكروباص فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج