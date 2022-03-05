الاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل سقطت من قطار بالشرقية

استعلمت جهات التحقيق بالشرقية عن الحالة الصحية، لربة منزل أصيبت باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، إثر سقوطها من القطار، وتم نقلها إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزي، بوصول "سعدية ال م" 60 عاما مقيمة التل الكبير، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام، وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من القطار بالقرب من مزلقان صفط القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.