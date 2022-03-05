اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل مواطن بإشعال النيران فيه

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين، باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقيامهما بقتل شخص عن طريق إشعال النيران بعد سكب مادة بترولية عليه، وإصابة طفل كان يمر في الطريق بقرية المنشية الكبرى، التابعة لمركز قلين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "أ. ا"، 26 عامًا، نقاش، وشقيقه عبد الله، 23 عامًا، يعمل نجار مسلح، مقيمان بقرية المنشئة الكبرى، باستعراض القوة، ولوحا بالعنف، داخل قرية المشية الكبرى التابعة لمركز قلين، ضد محمد فتحي محمد العطار، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإحاق الأذى المادي بهما حال حيازتهما وإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسكينتهما، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد الضحية الأول بعد أن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالإعداد لجريمتهما واستعدا بأن أحضرا سكينًا، ومادة بترولية معجلة للاشتعال، وما أن ظفر به حتى عجلاه بسكب كمية مناسبة من مادة بترولية فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، كما شرعا في قتل الضحية الثانية وهو طفل، بأن سكبا كمية مناسبة من مادة بترولية معجلة للاشتعال على جسده مهددين سلامة الطفل.