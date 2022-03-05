إيلون ماسك: بعض الحكومات طلبت من ستارلينك حظر‭ ‬مصادر الأخبار الروسية

قال إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس اليوم السبت، إن بعض الحكومات “وليس أوكرانيا” أبلغت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له (ستارلينك) بحظر مصادر الأخبار الروسية.

وأضاف في تغريدة على تويتر “لن نفعل ذلك إلا تحت "تهديد السلاح"، عذرا لكوني أداة مطلقة لحرية التعبير".

وخلال الأيام القليلة الماضية حذر رئيس شركة سبيس إكس، من وجود احتمال كبير "لاستهداف" ستارلينك في أوكرانيا التي غزتها روسيا قبل أيام.

كما وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة الاثنين إلى أوكرانيا، على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

وستساعد هذه المعدات في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة؛ بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته.

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف في تغريدة: "ستارلينك باتت هنا. شكرا إيلون ماسك"، وأرفق صورة لشاحنة تحمل معدات "ستارلينك".

وكان فديروف حث ماسك على توفير خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا بعد أيام على بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي وكتب في تغريدة "فيما تحاول استيطان المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا. فيما تحط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين".

ورصدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الانترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الانترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الانترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وأطلقت الشركة الجمعة 50 قمرا إضافيا ومن المتوقع أن ترسل أقمارا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.