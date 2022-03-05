السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تيك توك» تبدأ في تمييز مقاطع الفيديو من وسائل الإعلام الخاصة بالحكومات

تيك توك
تيك توك

أعلنت منصة تيك توك TikTok أنها ستبدأ في وضع علامات على مقاطع الفيديو من "بعض" وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حكومات الدول.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن تلك الخطوة تبدأ في طرح سياستها الجديدة لوسائل الإعلام الحكومية، موضحًا أن تعجيل تلك الخطوة ياتي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المنصة إنها بدأت العمل على السياسة الجديد العام الماضي، ويمكن للمستخدمين توقع بدء ظهور التسميات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم تيك توك إنه سيتم تطبيق العلامات على بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الأقل، لكنه لم يحدد أي منها أو عددها، وأن الملصقات ستكون مرئية "عالميًا" بعد طرحها.

تيك توك

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