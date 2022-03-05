يقيس فهم نواتج التعلم.. وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحريا للدقة، نظام الثانوية العامة "القديم"، يساوي أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات.

وأضاف وزير التعليم، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نظام الثانوية العامة "الجديد"، يساوي أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم، وتابع انه إمعانا في تحري الدقة، “النظام الجديد” لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان/التصحيح" ورقيا أو إلكترونيًا وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.

واختتم وزير التعليم، بتوجيه نصيحة للطلاب، قائلا «نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الإنشغال بأى أمور أخرى».

وكان قد علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المنشورات المتداولة عن عودة الثانوية العامة للنظام القديم وإجراء امتحاناتها ورقيا، قائلا، "تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شئ يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، مما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وقد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط من تعلن أى تفاصيل مهمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب هو التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم، وبالاستعانة بقنوات مدرستنا ٣ وحصص مصر والبث المباشر ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة، ولا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم إلكترونيا ولا علاقة له بشكل التصحيح بأى شكل من الأشكال.

واختتم قائلا: نرجو الامتناع عن مثل هذا الجدل الذي لا جدوى منه على الإطلاق.