خبراء الموضة يجيبون.. أي جينز يناسب شكل جسمك؟

يُعد الجينز عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابسك، ونحن نرتديه معظم الوقت، لذا يجب أن يكون الجينز الذي نشتريه مريحًا بما يكفي لارتدائه معظم اليوم. كمان أن لدينا أشكال أجسام مختلفة، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر.

من هنا يستعرض موقع “fustany” طرق لتعرف ما الذي يكمل شكل جسمك خاصة عند ارتداء الجينز.

أفضل جينز لجسم على شكل كمثرى

الجسم الكمثري يعني أن لديك فخذين عريضين، ووركين عريضين، وأكتاف رفيعة.

ارتدي الجينز بخصر منخفض من الأمام، لتجنب الفجوة الخلفية عند الجلوس.

الجينز الأكثر إغراء لشكل جسم التفاح

يتم حمل غالبية وزن جسم التفاحة حول منطقة البطن، وهناك العديد من الخيارات لهذا النمط من الجسم.

يساعد الجينز المرتفع في الحفاظ على الشكل المثالي، إذا كان لديك شكل تفاح متعرج أو شكل تفاحة أنحف، سيمنحك الجينز المنخفض الارتفاع مظهرًا أكثر تقوسًا.

أفضل جينز لشكل جسم الساعة الرملية

شكل الساعة الرملية الارتفاع الشاهق هو أفضل ارتفاع بالنسبة لك لأن حزام الخصر سيستقر في أضيق جزء من خصرك، مما يخلق الوهم بالنظر إلى منتصف يبدو أكثر نحافة.

جينز لشكل جسم مستطيل

يتميز شكل الجسم المستطيل بنفس حجم الكتفين والخصر والوركين، مما يؤدي إلى عدم تحديد الخصر، إذا كان لديك سيقان طويلة وترغبين في التباهي بها، فانتقلي إلى سراويل الجينز الشاهقة.

من ناحية أخرى، سيساعدك الارتفاع المنخفض على جعل ساقيك تبدو أكثر تناسقًا.

الجينز الذي يكمل شكل المثلث المقلوب

يتم تحديد شكل جسم المثلث المقلوب من خلال أن النصف العلوي أكبر من النصف السفلي، اختاري دائمًا الجينز الشاهق لأنه يناسب شكل جسمك تمامًا ويساعدك على تحقيق التوازن الذي تحتاجينه.