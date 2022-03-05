السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن تبنيها نظاما حديثا لإدارة الأسلحة والمعدات

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم السبت، إن الحكومة ستحمي سيادة البلاد وأمنها ومصالحها
التنموية وستبني نظامًا حديثا لإدارة الأسلحة والمعدات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، أضاف لي"، في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أنه يتعين على الحكومة على جميع المستويات تقديم دعم قوي لتطوير الدفاع القومي والقوات المسلحة.

وفي سياق متصل ، قال رئيس الوزراء الصيني لي كهتشيانج، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان، اليوم السبت، إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5 في المئة، وهو أقل من العام السابق.
 وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموًا بلغ 8.1 في المئة العام الماضي، متجاوزًا المعدل الذي استهدفته الحكومة، والذي يزيد عن 6%.

الصين منة صالح مصالحة مصالح نمو صالحه تنموية مصالحها

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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