السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تخفض المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2022 إلى نحو 5.5%

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني

قال رئيس الوزراء الصيني لي كهتشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم السبت إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5 في المئة وهو أقل من العام السابق.
 

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1 في المئة العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن ستة في المئة.
 

وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وعلى صعيد آخر ، تجنبت الصين الإدلاء بأي تصريحات حول الحرب في أوكرانيا، في مؤتمر صحفي سنوي،  قبل المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، ولم يتم ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا في المؤتمر الصحفي، وفقاً لمصادر محلية.

 

وتناول المتحدث، تشانج يه سوين، عدة قضايا بما فيها استراتيجية الصين لصفر كوفيد، وإيصال اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا لمختلف أنحاء العالم، كما تحدث أيضا عن العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قال إنه يتعين أن تستند إلى "احترام متبادل"، محذرا من تقويض الثقة والتعاون المتبادل.

 

وبدلا من الحديث عن الحرب في أوكرانيا، رد المتحدث عن تساؤل من صحفي روسي حول التوترات الحالية بين الصين وليتوانيا، وقال إن بكين خفضت مستوى علاقاتها مع الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق، بعد أن سمحت لتايوان بإقامة مكتب تمثيلي، تحت اسمها، في عاصمتها فيلنيوس، مضيفا: تقع المسئولية عن المشكلات مع تلك العلاقات بشكل كامل "على عاتق ليتوانيا".. وتبدأ الجلسة البرلمانية السنوية لهذا العام غدا السبت وتستمر حتى 11 مارس، ومن المقرر الإعلان خلال الجلسة عن أهداف جديدة للنمو وميزانية عسكرية للصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الصين جمال معدل هدف المحلي الناتج المحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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