السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقوبة الإعدام لأحد منفّذى اعتداء ماراتون بوسطن فى 2013

محكمة أمريكية
محكمة أمريكية

أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة العمل بعقوبة الإعدام بحق أحد منفّذَي الاعتداء الدموي على ماراتون بوسطن عام 2013 .


وكان قد  أُبطل الحكم الصادر بحقّ جوهر تسارناييف (28 عامًا) في الاستئناف، لأسباب إجرائية متعلّقة بتشكيل هيئة المحلّفين واستبعاد عناصر خلال المحاكمة.


ونقضت المحكمة العليا هذا القرار بأغلبية ستة قضاة من أصل تسعة جميعهم محافظون. وقالت "ارتكب جوهر تسارناييف جرائم بغيضة. التعديل السادس للدستور يضمن له محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين محايدة وقد حصل عليها".


عام 2013 زرع هذا الطالب من أصل شيشاني مع شقيقه الأكبر تاميرلان قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في سباق ماراتون بوسطن ما أوقع ثلاثة قتلى بينهم فتى في الثامنة من العمر، و264 جريحًا.


وتم التعرف عليهما بفضل كاميرات مراقبة. ولاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطيا أثناء هروبهما. بعد ثلاثة أيام على الاعتداء، قُتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن.


عثر على جوهر تسارناييف جريحا وهو مختبئ في مركب وهو كان كتب على أحد الجدران أنه أراد الانتقام لقتلي  العراق وأفغانستان.

الإعدام اعتداء عقوبة إعدام وسط بوسطن عقوبة الاعدام

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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