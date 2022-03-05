الدكتورة رانيا فوزى تكتب: طاغور.. شاعر هزم الحروب بالتصوف والموسيقى

" أرى كومة من أنقاض حضارة تزهو بنفسها، تنهار كنفايات التاريخ. ولكنني لن ارتكب الخطيئة الكبرى بفقدان الإيمان بالإنسان، وقبول هزيمته الحالية على أنها الأخيرة".. الكلمات السابقة خطها شاعر الهند الكبير "رابنرانات طاغور" في رسالته الطويلة المعنونة بـ "أزمة الحضارة" وذلك في الليلة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الثانية، وقبل أشهر قليلة من وفاته في السابع من مايو عام 1941م.



وما أشبه اليوم بالبارحة والعالم يترقب حروب كبرى، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فلعلنا نستلهم من كلمات طاغور نبراسا، ينير لنا الطريق حتى تستيقظ الإنسانية من غفوتها قبل أن تفيق على كارثة لا قبل لنا بها.



كان ميلاد طاغور فى "كلكوتا" في الهند عام 1861م، لأسرة ثرية من طبقة البراهمة أعلى طبقات المجتمع الهندوسي. وكان أصغر الأبناء بين ثلاث عشر أخ وأخت، جميعهم من المفكرين والموسيقيين، وكان والده مصلحاً اجتماعياً كبيراً وأحد مؤسسي جمعية "براهمو سماج" الإصلاحية في البنغال.

ولأنه منذ نعومة أظافره كان تواقاً للحرية ، فقد عجز عن تحمل قيود المدرسة فتركها في سن مبكرة، مما اضطر والده لاستجلاب المدرسين في المنزل، فقرأ في شتى حقول المعرفة في الأدبين السنسكريتي والبنغالي، كما قرأ في الأدب الإنجليزي، وتوجه لبريطانيا للحصول على شهادة الحقوق ولكنه لم يستكمل دراسته وعاد إلى أرض الوطن.



تزوج طاغور وهو في الثانية والعشرين من عمره، وكان حبه لزوجته، وحبها الغامر له واحداً من مصادر إلهامه، حيث أبحر معها في أعماق الحب، أما فقده لوالدته وهو في السابعة من عمره مصدراً آخر، حيث كان يرثيها بأشعار من أروع أشعاره، كما أن وفاة زوجته وهي في ريعان شبابها، ثم ابنته وابنه ووالده في غضون أعوام قليلة ما بين 1902م وحتى 1907م ،قد ترك في نفسه جرحاً غائراً. ولكن ظل صلباً لا يثنيه شيء عن تحقيق أحلامه، يقول: لقد عصف الموت بداري، واختطاف أبنائي كان نعمة ونقمة، فجعلني ذلك أشعر بنقصي، ودفعتني لطلب الكمال، وألهمتني أن العالم لا يفتقد ما يضيع منه".



كان طاغور في فلسفته معارضًا للتعصب الذي راج بين أصحاب الديانات والطوائف المختلفة في بلاده، وقد ظهر ذلك جليا في روايته "جورا" التي كتبها عام 1880م فاضحًاً فيه التعصب الديني، وباحثًا عن هوية أمته التي شتتها الطائفية وغرقت في الجهل والتخلف.



كان طاغور معارضا لغاندي وحركة " اللا عنف" التي أطلقها، حيث كان يرى أنه لا مانع من بقاء الإدارة البريطانية للهند، ولكنه كان معترضاً على الاستعمار الذي ظل يناضل ضد قسوته وعنفه، حتى أنه أعاد وسام فارس الذي منحه له الملك جورج الخامس عام 1915م، وذلك بعد مذبحة "أمريتسر" التي قام بها الإنجليز، وراح ضحيتها أكثر من أربعمائة متظاهر هندي عام 1919م.



طاف طاغور شتى بقاع الأرض، فسافر إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وأوروبا والشرق الأقصى، كما زار بعض البلدان العربية ومن بينها مصر التي زارها عام 1926م حيث التقى فيها بعميد الأدب العربي د. طه حسين، وأمير الشعراء أحمد شوقي ،وغيرهما من كبار المفكرين والأدباء المصريين. كما التقى أثناء زيارته لألمانيا عام 1930م، حيث كان يلقي محاضرة بعنوان "دين الإنسان" بالعالم الشهير ألبرت أينشتاين.



كان عام 1913م هو موعد طاغور مع جائزة نوبل ليكون أول شخص لا ينتمي للغرب يحوز عليها، وذلك عن ديوانه "جينتنجالي" أو "قربان الأغاني" والذي كتبه عام 1910م، وقام بترجمته إلى اللغة الإنجليزية أثناء سفره إلى إنجلترا عام 1912م وذلك من باب تسرية وقت السفر الطويل، حيث كان هذا الديوان إلى جانب دواوينه الأخرى مفعما بجمال فريد منح للغربيين ومضة مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزه الثقافة الهندية.



أسس طاغور في عام 1901م، مدرسة سعى من خلالها أن يمزج بين التعليم الهندي العريق والتعليم الغربي الحديث، كما تقدم الشعر والرسم والموسيقى والرقص وقد تحولت بعد ذلك إلى الجامعة الهندية للتعليم العالمي.



ترك طاغور إرثا كبيرا تمثل في ألف قصيدة وخمس وعشرون مسرحية وثمان مجموعات قصصية، وثمان روايات وعشرات الكتب والمقالات في شتى مجالات المعرفة، إلى جانب 3000 لوحة وأبدع في الموسيقى حيث ألف أكثر من 1000 أغنية منها العديد من الأغنيات الوطنية التي تم اختيار اثنين منها لتصبح النشيد الوطني للهند وبنجلاديش.



ظلت أعمال طاغور من شعر وموسيقى وكتب تعبر عن آماله وأحلامه التي تمتلئ بالحب والتصوف من ناحية، ومن ناحية أخرى قناعته التى لا تتزعزع بأن الإنسان لن يرتقي إلا إذا خلى العالم من الحروب والظلم والتفرقة على أساس الدين أو الجنس أو العرق.



ولعل العالم يتمكن من استلهام روح طاغور، المفعمة بالحب والسلام، والمعبرة عن نزعة التصوف ونبذ العنف والتعصب قبل أن يسقط في براثن الحرب التى تطرق أبوابه هذه الأيام بعنف.

أ.د. رانيا فوزي

رئيس قسم اللغات الشرقية

آداب عين شمس