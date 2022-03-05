السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد مجدى يوقع ويناقش روايته «موت منظم».. الليلة

غلاف الرواية
غلاف الرواية

ضمن فعاليات معرض الدقي المخفض للكتاب، والذي تنظمه مكتبة الميكرفون بالدقي، يقام في السادسة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة رواية "موت منظم"، للكاتب أحمد مجدي همام، والصادرة عن دار هاشيت أنطوان، ويناقش الرواية الكاتب طارق إمام.

تعد "موت منظم" هى الرواية الرابعة للقاص والروائي أحمد مجدي همام، بعد رواياته "أوجاع ابن آوى" و"عيّاش"، و"الوصفة رقم 7".

ولأحمد مجدى همام مجموعة قصصية هي "الجنتلمان يفضّل القضايا الخاسرة"، وقد فازت بجائزة ساويرس 2016، كما صدر له كتاب اليوميات "تقارير إلى سارة"، وكتاب "مصنع الحكايات".

وما جاء في رواية "موت منظم" للكاتب أحمد مجدي همام٬ نقرأ: لو صنَّفت كلّ الأوجاع التي عانيتها، والأذى الذي تعرَّضتُ له طيلة حياتي إلى مجموعات وفروع، لوضعت خديعة أرمن سيمونيان لي في المرتبة الأولى، فقد سرق سنوات عمري ثمّ سحب ولديَّ بعيدًا عنّي، في المرتبة الثانية ستأتي أمّ سيّد وعصابتها الزبالة؛ لأنّ حياتي صارت جحيمًا في السنوات الأخيرة التي جاوروني فيها، أمّا في المرتبة الثالثة، فالمفاجأة الصدمة، الجرح الطازج، الطعنة التي تلقَّيتها من أحبّ أحبّائي، آرثر الطيّب، الذي باغتني بإيميل فيه من الوجع ما لا يُحتمل، يا الله! هل كتبتَ عليَّ أن أتألّم حتى آخر العُمر؟

سيجلب آرثر أباه في زيارة للقاهرة بعد بضعة شهور، ويريدني أن ألتقيه، لأول مرّة بعد سنوات، من ساعة ما عمل عملته، آرثر، ابن بطني، قال إنّ أرمن سيمونيان يريد أن يقدّم اعتذاره لي في حضور كبار آل سيمونيان في القاهرة، تعب من النبذ والإقصاء ويريد أن يصالح ماضيه، أرمن يريد التوبة والمغفرة والصفح على حسابي، وشفيعه في ذلك القدّيس آرثر، ابني البكر الطيّب الذي لا أعرف كيف انزلق إلى هذا المنحدر الذي لم ينزلق له فيكتور رغم أنّه الصغير الطائش، وفيكتور نفسه هو من كشف لي النوايا المبيّتة، فقد راسلني هو الآخر ليخبرني بأن لا يد له في الموضوع، وأنّه ضدّ المسألة من أولها إلى آخرها؛ لأنّه يعرف أنّني لن أرضى بذلك أبدًا.

ولمّا عرف أنّ أرمن وآرثر تواصلا مع بعض أقاربنا في المعادي ومصر الجديدة، بادر بمراسلتي ليخبرني أنّ أرمن، بمشورة من آرثر، قرّر أن يكون اعتذاره ماديًّا، وأن يكتب لي مبلغًا كبيرًا من الدولارات يوضع في حسابي في البنك، فيكتور قال إنّه سيتفهَّم موقفي لو قبلت عرض والده، أمّا لو رفضت، فإنّه سيرسل لي مصروفًا شهريًّا دائمًا، مساهمةً منه في تلبية احتياجاتي في ظلّ تراجع إيرادات الصيدلية المتوقَّع مع الاضطرابات الاقتصادية في البلد.

جنون مطبق، عُكست الآية يا أولاد، آرثر العاقل الكبير المؤهَّل دومًا للبطولة التفَّ عليّ، وفيكتور الطائش زير النساء هو من ينصفني، لا شيء مضمون إلى الآخر في هذه الحياة، الزوج يغدر والزمن يداوي، الجار يجرح وغريب في قسم الشرطة يتضامن معك، الابن الطيِّب يكشف عن وجه مخيف والابن الشقيّ يكرم أمّه.

أحمد مجدي همام حفل مناقشة وتوقيع رواية موت منظم مكتبة الميكرفون بالدقي تقارير إلي سارة أوجاع ابن آوي

مواد متعلقة

"التأويل الرمزي في النص الديني" علي طاولة الجمعية المصرية للتنوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

رئيس فنلندا: مستعدون لمناقشة انضمامنا لحلف الناتو مع البرلمان

بسبب موقف مفاجئ لوليد كمال.. لجنة تحكيم الدوم: مخرجتش عن الدور برافو

«قوة الاستطلاع المشتركة» تطلق مناورات فى بحر البلطيق وسط التوتر مع روسيا

وزير الدفاع اليابانى: المقذوف الكورى الشمالى وصل إلى ارتفاع 550 كيلومترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج