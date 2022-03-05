أحمد مجدى يوقع ويناقش روايته «موت منظم».. الليلة

ضمن فعاليات معرض الدقي المخفض للكتاب، والذي تنظمه مكتبة الميكرفون بالدقي، يقام في السادسة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة رواية "موت منظم"، للكاتب أحمد مجدي همام، والصادرة عن دار هاشيت أنطوان، ويناقش الرواية الكاتب طارق إمام.

تعد "موت منظم" هى الرواية الرابعة للقاص والروائي أحمد مجدي همام، بعد رواياته "أوجاع ابن آوى" و"عيّاش"، و"الوصفة رقم 7".

ولأحمد مجدى همام مجموعة قصصية هي "الجنتلمان يفضّل القضايا الخاسرة"، وقد فازت بجائزة ساويرس 2016، كما صدر له كتاب اليوميات "تقارير إلى سارة"، وكتاب "مصنع الحكايات".

وما جاء في رواية "موت منظم" للكاتب أحمد مجدي همام٬ نقرأ: لو صنَّفت كلّ الأوجاع التي عانيتها، والأذى الذي تعرَّضتُ له طيلة حياتي إلى مجموعات وفروع، لوضعت خديعة أرمن سيمونيان لي في المرتبة الأولى، فقد سرق سنوات عمري ثمّ سحب ولديَّ بعيدًا عنّي، في المرتبة الثانية ستأتي أمّ سيّد وعصابتها الزبالة؛ لأنّ حياتي صارت جحيمًا في السنوات الأخيرة التي جاوروني فيها، أمّا في المرتبة الثالثة، فالمفاجأة الصدمة، الجرح الطازج، الطعنة التي تلقَّيتها من أحبّ أحبّائي، آرثر الطيّب، الذي باغتني بإيميل فيه من الوجع ما لا يُحتمل، يا الله! هل كتبتَ عليَّ أن أتألّم حتى آخر العُمر؟

سيجلب آرثر أباه في زيارة للقاهرة بعد بضعة شهور، ويريدني أن ألتقيه، لأول مرّة بعد سنوات، من ساعة ما عمل عملته، آرثر، ابن بطني، قال إنّ أرمن سيمونيان يريد أن يقدّم اعتذاره لي في حضور كبار آل سيمونيان في القاهرة، تعب من النبذ والإقصاء ويريد أن يصالح ماضيه، أرمن يريد التوبة والمغفرة والصفح على حسابي، وشفيعه في ذلك القدّيس آرثر، ابني البكر الطيّب الذي لا أعرف كيف انزلق إلى هذا المنحدر الذي لم ينزلق له فيكتور رغم أنّه الصغير الطائش، وفيكتور نفسه هو من كشف لي النوايا المبيّتة، فقد راسلني هو الآخر ليخبرني بأن لا يد له في الموضوع، وأنّه ضدّ المسألة من أولها إلى آخرها؛ لأنّه يعرف أنّني لن أرضى بذلك أبدًا.

ولمّا عرف أنّ أرمن وآرثر تواصلا مع بعض أقاربنا في المعادي ومصر الجديدة، بادر بمراسلتي ليخبرني أنّ أرمن، بمشورة من آرثر، قرّر أن يكون اعتذاره ماديًّا، وأن يكتب لي مبلغًا كبيرًا من الدولارات يوضع في حسابي في البنك، فيكتور قال إنّه سيتفهَّم موقفي لو قبلت عرض والده، أمّا لو رفضت، فإنّه سيرسل لي مصروفًا شهريًّا دائمًا، مساهمةً منه في تلبية احتياجاتي في ظلّ تراجع إيرادات الصيدلية المتوقَّع مع الاضطرابات الاقتصادية في البلد.

جنون مطبق، عُكست الآية يا أولاد، آرثر العاقل الكبير المؤهَّل دومًا للبطولة التفَّ عليّ، وفيكتور الطائش زير النساء هو من ينصفني، لا شيء مضمون إلى الآخر في هذه الحياة، الزوج يغدر والزمن يداوي، الجار يجرح وغريب في قسم الشرطة يتضامن معك، الابن الطيِّب يكشف عن وجه مخيف والابن الشقيّ يكرم أمّه.