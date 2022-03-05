«آر تى» الروسية تعمل على «تليجرام» فى أوروبا رغم حجبها بمنصات أخرى

ذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية، أنه على الرغم من حجب كل من "فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك" قنوات "آر تي" الروسية وقنواتها باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية من منصاتهم بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشبكة الإعلامية المدعومة من الحكومة الروسية، ما زالت القناة موجودة على منصة "تليجرام".

وأشارت المجلة الأوروبية إلى أن تلك المؤسسة ما زالت حية على "تليجرام"، برنامج المراسلة المشفر، حتى بعد أن قالت الشركة إنها اتخذت خطوات لحظر "آر تي" في الكتلة الأوروبية.

وتتطلب عقوبات أوروبا حجب بث "آر تي" من البث التلفزيوني ومنصات مشاركة الفيديو ومقدمي خدمات الإنترنت ومجموعة من الشبكات الرقمية الأخرى في محاولة لمنعها من الوصول إلى جمهور كبير عبر الإنترنت في الغالب.

وقالت المجلة، إن شبكة "آر تي" الروسية مازالت تتمتع بالحرية على "تليجرام" في الاتحاد الأوروبي.

وقرّرت الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام "روسكومنادزور"، حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في روسيا؛ ردًا على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية على المنصة.

وقالت الهيئة في بيان: "اتُّخذ قرار في 4 مارس 2022 بحجب الوصول لموقع فيسبوك في روسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن المنصة المملوكة لشركة "ميتا" مارست "تمييزا" ضد وسائل الإعلام الروسية في 26 مناسبة منذ أكتوبر 2020، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأضافت "روسكومنادزور": "على مدى الأيام القليلة الماضية قيّدت منصة التواصل الاجتماعي الوصول إلى حسابات محطة زفيزدا التليفزيونية، ووكالة أنباء ريا نوفوستي، وسبوتنيك، وروسيا اليوم، و(صحيفتي) لينتا وجازيتا".

وعلى صعيد آخر، قال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي في مجلس الأمن، إن منشأة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا آمنة وتعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن المفاعلات الـ 6 في منشأة "زابوريجيا" آمنة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن قواتنا تحمي منشأة "زابوريجيا" النووية، مشيرة إلى أن مهاجمة القوات الروسية منشأة نووية بأوكرانيا كذب، وذلك حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.

ولفت فاسيلي نيبينزيا، إلى أن "كييف تحاول إثارة هيستيريا صناعية، وأن القوات الروسية تبذل جهدًا للإجلاء الآمن للمدنيين في أوكرانيا".