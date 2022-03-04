مروان بابلو يحيي أولى حفلاته الغنائية في الإسكندرية.. 18 مارس

يستعد مغني الراب مروان بابلو لإحياء أولى حفلاته الغنائية في الإسكندرية، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 18 مارس.

ويحتفل بابلو بعودته للساحة الجماهيرية بعد غياب دام قرابة 6 أشهر منذ آخر حتى حفلاته الغنائية الكبرى، ويطل هذه المرة على جمهوره في موطنه الأصلي في عروس البحر، كأول حفل مستقل له بعدما ظهر من قبل كضيف شرف في حفل كايروكي منذ 3 سنوات.

كما يحتفل مروان بابلو بالنجاح الجماهيري واسع المدى الذي صاحب أغنيته الجديدة "بربري"، والتي تصدرت تريندات منصات السوشيال ميديا على مدار 3 أيام، وحصد الكليب المصور ما يزيد عن مليوني ونصف مشاهدة في وقت قياسي على اليوتيوب.

ويطل بابلو على جمهوره السكندري في نادي الاتحاد بحفل تقدمه "ذا بلانرز"، التي تولت تقديم أولى حفلات النجمة أنغام في قصر عابدين، وتعد بداية لجولة حفلات مغني الراب في مصر.

ويشعل بابلو أجواء عروس البحر بتوليفة منوعة من أشهر أغنياته مع العرض الحي الأول لألبومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

وطرح مغنى الراب مروان بابلو مؤخرا أغنيته الجديدة "بربرى"، على موقع الفيديوهات يوتيوب ،واستطاع الفيديو أن يحقق مشاهدات تخطت الـ مليون مشاهدة.