بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم وسط حشود جماهيرية ضخمة

أشعل النجم بهاء سلطان، أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بباقة مختلفة ومميزة من أغانيه، حيث خطف النجم قلوب جمهوره بحفل استثنائى على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر برفقة فرقته الغنائية، وسط حفاوة بالغة من الحضور وطلبة الجامعة.

وكان على رأس الحضور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

وبدأ النجم بهاء سلطان حفله الغنائى الكبير بأغنية "تعالى جوة قلبي"، ثم قام بأغنيته "تعالى أدلعك" وسط حفاوة بالغة من الحضور، وحرص على تقديم مجموعة من أغانيه التى شكلت علامات فى مشواره الفنى الممتد أكثر من 20 عاما والتي اشتهر بها طوال مشواره الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعه :"مالك، الواد قلبه بيوجعه، ياما قالى، انا زعلتك فى حاجة، يا ترى يا حبيبي ، أنا مش معاهم أنا معاكى، احلف، قلبك يا حول الله، قوم اقف".

وعلى مدار 3 ساعات متواصلة تفاعل الجمهور بشكل كبير مع بهاء سلطان وطالبه بغناء عدد كبير من أغنياته، وحرص الفنان على تحية الحضور وتوجيه الشكر لهم وللجمهور من فوق خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، النجم على الحجار، ومن قبله نجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث أنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور .

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم

بهاء سلطان يشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم