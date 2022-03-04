فاروق مرتضى يشعل مسرح الدوم بأغنية «يا ترى» لـ بهاء سلطان

قدم المتسابق فاروق مرتضى في فئة الغناء بالحلقة الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم الذي يعرض حاليا على قناة أون أغنية "يا ترى" للمطرب بهاء سلطان وسط أداء مميز منه على مسرح الدوم وتفاعل كبير من الجمهور المتابع للحلقة من داخل الاستوديو.

مسابقة الغناء ببرنامج الدوم

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابق في فئة الغناء بعد أغنية يا ترى التي أحدثت حالة مميزة على المسرح، فقالت النجمة ليلى علوي “برافو بالرغم من توتره في الكلمة الاولى ولكنه ظهر محترفا وفي المنتصف لم يتوقف وأكمل غنائه بطريقة مميزة”، وعلق المخرج تامر محسن إنه رآه مستريحا في الغناء ويغني بأريحية مميزة، وقال المايسترو نادر عباسي إنه مميز في الأغنية الإيقاعية مثل يا ترى وأنه يقم طربا في الأغنية وتخطى الأخطاء بشكل مميز.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساءا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود أفعال كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.