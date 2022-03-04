عبد الله ونور يقدمان مشهدًا من فيلم «الخيط الرفيع» على مسرح الدوم

بدأت قبل قليل، الحلقة الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة أون من تقديم يوسف عثمان ونهى درويش، ويتواجد في لجنة التحكيم كلا من النجمة الكبيرة ليلى علوي والمايسترو نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج الدوم على قناة أون

وكان المتسابق عبد الله عبد الغني والمتسابقة ونور مهدي أول المتسابقين الليلة في فئة التمثيل وهمل أول المتسابقين على مسرح الدوم الليلة حيث قدم الثاني مشهدا من فيلم الخيط الرفيع بأداء مميز جذب انتباه الجمهور من خلال مشهد بين اثنين بينهما علاقة بها اضطرابات.

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابقين، فقالت النجمة ليلى علوي إن الفيلم من أروع الأفلام والثنائي قدم المشهد بأداء مميز للغاية، وعلق المخرج تامر محسن بأنه في النصف الثاني حاول المتسابق التعبير عن الحب موجها سؤال للمتسابق هل هو يحبها أم يخدعها، فأجاب المتسابق بأنه يحبها لكنه أناني فأشاد بالدوم والتمثيل على المتسابق، بينما قال المايسترو نادر عباسي إنه تأثر بالمشهد كثيرا وكان مستمتعا به.

وبدأ عدد من متسابقي الدوم الحلقة بأغنية جماعية هي أغنية "نور العين" جذبت انتباه الجمهور والحضور ولجنة التحكيم مع أداء مميز من قبل المتسابقين الذين أحدثوا أجواء مميزة في ستوديو المسرح التي تشهد المنافسة.

وكانت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، شهدت بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وفى نهاية الحلقة، تم إعلان أسماء المتأهلين للمرحة الثالثة والأخيرة فى مجال الغناء، وكذلك الحاصلون على فرصة ثانية باستخدام «المفتاح الذهبى»، وقررت لجنة التحكيم تأهل أسامة عطية وآلاء أيوب للمرحلة الأخيرة، وحصلت رحمة ضاحى وآية البحيرى على فرصة ثانية.

وفى فئة التمثيل، تأهل محمود بكر ومونيكا ألفونس، فيما حصل يوسف الجبرونى وآية زيد على فرصة ثانية. وفى مجال التقديم التليفزيونى تأهل المتسابق عبدالمنعم إبراهيم، وحصلت المتسابقة لمياء سامى الشهيرة بـ«زللو» على فرصة ثانية.