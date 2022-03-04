الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الله ونور يقدمان مشهدًا من فيلم «الخيط الرفيع» على مسرح الدوم

نور وعبد الله
نور وعبد الله

بدأت قبل قليل، الحلقة الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة أون من تقديم يوسف عثمان ونهى درويش، ويتواجد في لجنة التحكيم كلا من النجمة الكبيرة ليلى علوي والمايسترو نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج الدوم على قناة أون

وكان المتسابق عبد الله عبد الغني والمتسابقة ونور مهدي أول المتسابقين الليلة في فئة التمثيل وهمل أول المتسابقين على مسرح الدوم الليلة حيث قدم الثاني مشهدا من فيلم الخيط الرفيع بأداء مميز جذب انتباه الجمهور من خلال مشهد بين اثنين بينهما علاقة بها اضطرابات.

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابقين، فقالت النجمة ليلى علوي إن الفيلم من أروع الأفلام والثنائي قدم المشهد بأداء مميز للغاية، وعلق المخرج تامر محسن بأنه في النصف الثاني حاول المتسابق التعبير عن الحب موجها سؤال للمتسابق هل هو يحبها أم يخدعها، فأجاب المتسابق بأنه يحبها لكنه أناني فأشاد بالدوم والتمثيل على المتسابق، بينما قال المايسترو نادر عباسي إنه تأثر بالمشهد كثيرا وكان مستمتعا به.

وبدأ عدد من متسابقي الدوم الحلقة بأغنية جماعية هي أغنية "نور العين" جذبت انتباه الجمهور والحضور ولجنة التحكيم مع أداء مميز من قبل المتسابقين الذين أحدثوا أجواء مميزة في ستوديو المسرح التي تشهد المنافسة.

وكانت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، شهدت بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وفى نهاية الحلقة، تم إعلان أسماء المتأهلين للمرحة الثالثة والأخيرة فى مجال الغناء، وكذلك الحاصلون على فرصة ثانية باستخدام «المفتاح الذهبى»، وقررت لجنة التحكيم تأهل أسامة عطية وآلاء أيوب للمرحلة الأخيرة، وحصلت رحمة ضاحى وآية البحيرى على فرصة ثانية.

وفى فئة التمثيل، تأهل محمود بكر ومونيكا ألفونس، فيما حصل يوسف الجبرونى وآية زيد على فرصة ثانية. وفى مجال التقديم التليفزيونى تأهل المتسابق عبدالمنعم إبراهيم، وحصلت المتسابقة لمياء سامى الشهيرة بـ«زللو» على فرصة ثانية.

مرحلة المفتاح الذهبي المفتاح الذهبي برنامج الدوم قناة اون برنامج الدوم على قناة أون

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أيادي التنمية.. كيف تشارك الكنائس فى مبادرة «حياة كريمة»؟

وزير القوى العاملة: نصف مليون وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة فى 2022

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ