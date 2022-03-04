الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق ميكروباص تعدى على موظف بحلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان، بحجز سائق ميكروباص 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بالتعدى بالضرب على موظف بسبب أولوية المرور.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم إبراهيم سليم، من القبض على سائق أصاب موظفا بجرح في الرأس، بسبب خلاف علي أولوية المرور بمدينة حلوان، وحرروا محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد إخطارا للواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، من رئيس مباحث حلوان، مفاده تلقيه بلاغا من "م.ع"، 34 سنة فنى فيبر جلاس بمنشية جمال عبدالناصر - دائرة القسم، (مصاب بجرح  بالرأس)، بتضرره من سائق سيارة ميكروباص مجهول بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته وفر هاربا، وذلك حال تواجده بشارع منصور بحلوان.

وبإجراء التحريات تم تحديد السائق وضبطه، وتبين أنه يدعى "إ.ر. م"، 26 سنة سائق ومقيم كورنيش المرازيق التبين، واعترف بارتكابة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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