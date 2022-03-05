السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مؤسسة البيت المحمدى تستأنف مجالسها العلمية بشرح كتاب «نزهة النظر»

طلاب الأزهر خلال
طلاب الأزهر خلال مجالس البيت المحمدي

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي، لدراسات وعلوم التصوف، عن استكمالها، غدًا السبت، لمجالسها العلمية، وذلك بحضور الدكتور أيمن الحجار، حيث سيقوم بشرح كتاب"نزهة النظر" للحافظ ابن حجر مع حاشية بن قطلوبجا والكمال بن أبي شريف في علم مصطلح الحديث، وذلك عقب صلاة الظهر مباشرةً بمقر البيت المحمدي بالمقطم.

 وأوضحت المؤسسة، أنه يسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، كما سيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على "الفيس بوك".

وقالت المؤسسة، إنه سيشارك في المجلس العلمي عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف، في مقدمتهم الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، وعدد آخر من العلماء والشيوخ والدعاة الذين يشاركون في هذه الفعاليات بصفة مستمرة وبحضور المئات من مريدي وأتباع المؤسسة.

وتسعى المؤسسة إلى تأكيد دورها العلمي والريادي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي جعلها من المؤسسات العلمية الصوفية ذات الانتشار الواسع حول العالم الإسلامي.

كما تواصل المؤسسة، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل "البيت المحمدي" على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بُعد.

ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل المؤسسة، إضافة إلى قيام المؤسسة بتنمية المهارات الفكرية والدينية لدى الطلاب والتلاميذ الذين يشاركون في الفعاليات العلمية بصفة دائمة. 

البيت المحمدي ينظم مجالس علمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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